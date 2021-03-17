شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: 350 ألف جنيه الحد الأقصى لسعر شقق مبادرة التمويل العقاري الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، إن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، بفترة تقسيط تصل إلى 30 عامًا، بفائدة 3% فقط.

وأضاف «نجم» لبرنامج «يحدث في مصر»، أن الشروط العامة للمبادرة تكمن في ثمن الوحدة السكنية، كما يوجد هناك حد أقصى لدخل الأسرة أو الفرد، وذلك لمضان ذهاب الدعم إلى مستحقيه.

وكشف نائب محافظ البنك المركزي، عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة «التمويل العقاري» لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن الحد الأقصى لسعر – الشقة – الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، مُشيرًا إلى أن الحد الأقصى لدخل الفرد المستفيد من مبادرة التمويل العقاري54 ألف جنيه سنويًا، قائلًا: «1027 جنيهًا القسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل أقل من سعر إيجار الشقق حاليًا».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجّه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، حيث تنطبق المبادرة على شقق وزارة الإسكان التي يتم توجيهها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

كما أن عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

وتشترط مبادرات التمويل العقاري الذي يطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة وليس عليها أي مخالفات، وتكون أيضًا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، كما تتيح المبادرة التمويل حتى 30 سنة بدلا من المبادرة الحالية التي يصل الحد الأقصى لمدة التمويل 20 سنة.