شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة القاهرة: تطعيم 1500 من الطواقم الطبية بلقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، أنه تم البدء فى تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بالمستشفيات، موضحا أن العاملين بالمستشفيات الجامعية من الأطقم الطبية مسار من مسارات الدولة فى التطعيم بلقاح كورونا .

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تم تطعيم ما يقرب من 1500 من الطواقم الطبية بمستشفيات جامعة القاهرة، موضحا أن بعضهم حصل على الجرعة الثانية من التطعيم .

وتابع المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، أن المستهدف تطعيمهم 8 آلاف عضو هيئة تدريس والأطباء والممرضين، لافتا إلى أنه يجرى التطعيم على مراحل كل وفق خطة محكمة وموضوعة لحصول الجميع على لقاح كورونا .

وأكد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال الفترة الجارية وذلك وفقا الإرشادات الموضوعة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة كما أن الإدارة الطبية تشارك فى عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول حيث تم توفير بعض الفرق الطبية لمتابعة عيادات الكليات.