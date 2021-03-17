شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: الأهرامات تحتل المركز الرابع فى قائمة "أحلام البريطانيين" بعد الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف استطلاع للرأى أن الأهرامات فى مصر تحتل المرتبة الرابعة فى قائمة أفضل عطلة يحلم بها البريطانيون بعد الإغلاق، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأظهر الاستطلاع، أن الإقامة في غرفة مطلة على المحيط في جزر المالديف هى أفضل تجربة عطلة بعد الإغلاق التى يحلم بها البريطانيون.

وسأل الباحثون محبو السفر البريطانيين عن أكثر المقاصد التى يحلم البريطانيون بزيارتها بعد رفع الإغلاق وحظر السفر، وجاءت الإقامة في غرف مطلة على المحيط مباشرة فى جزر المالديف على رأس القائمة بالنسبة لـ39% منهم.

وجاءت في المرتبة الثانية رؤية الشفق القطبي الشمالي (37%)، في حين أن الثالث كان الإعجاب بالصخور الوردية في جزيرة سيشيل (28%).

وجاءت كذلك جزيرة سانتورينى اليونانية والأهرامات بالمرتبة الرابعة، لتنضمان إلى قائمة المقاصد الخمسة الأولى، وكلاهما فى المرتبة الرابعة، حيث قال 27% من المستطلعين إنهم يرغبون فى تناول سلطة يونانية فى سانتورينى، وقالت النسبة نفسها إنها ترغب فى زيارة أهرامات مصر العظيمة.

وجاءت رؤية جراند كانيون فى الولايات المتحدة بطائرة هليكوبتر فى المركز الخامس بنسبة 26%، وسماع تدفق المياه في شلالات نياجرا فى المركز نفسه بنسبة 26%.

وأوضحت "ديلى ميل"، أن الدراسة أجريت على 2000 بالغ من قبل .Club Med

ويقترب من المراكز العشرة الأولى، الغطس في الحاجز المرجاني العظيم، حيث جاء فى المركز السادس بنسبة 25%؛ وتناول المعكرونة الطازجة في صقلية فى المركز نفسه.

وفى المركز السابع، جاءت السباحة فى المياه الزرقاء لأمالفى فى إيطاليا، والمشى على سور الصين العظيم فى المركز الثامن، بينما احتلت السباحة مع السلاحف فى سيشيل المركز التاسع، بالمشاركة مع السباحة فى البحر الميت، وزيارة مدينة كيوتو فى اليابان.

وجاء فى المركز العاشر الإعجاب بكنيسة سيستين في روما، والسباحة مع الدلافين في فلوريدا وتناول الجبن وشرب الخمر أثناء رؤية برج إيفل في باريس.