شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا آثار جانبية للقاح أسترازينيكا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة تسبب لقاح استرازينكيا في التسبب بجلطات كانت السبب في تعليق بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا العمل به.

وقال «عيد» في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الثلاثاء: «لا يوجد علاقة بين التطعيم باسترازينيكا أو غيره والتسبب في جلطات، ولا توجد آثار جانبية للقاح في مصر».

وأضاف «إصابة 40 بجلطات من بين 17 مليون حصلوا على التطعيم حول العالم لا يعني وجود تأثير، حيث لا يوجد أي وجه مقارنة بين ظهور الحالات المصابة بالجلطات والفوائد العظيمة التي يحققها التطعيم في تقليل أعداد الوفيات ومضاعفات الإصابة بالفيروس خاصة أن التطعيم يسهل توفيره في جميع أنحاء العالم».