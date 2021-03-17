شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من انتشار كورونا.. حملة تعقيم وتطهير لمنشآت أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان برئاسة العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة اسوان، بأعمال التطهير والتعليم لبعض المناطق والمنشآت الحيوية بنطاق المدينة.

وشملت اعمال التطهير والتعقيم، موقف الأقاليم والمستشفى الجامعي ومحطة سكة الحديد وميدان المحطة وكورنيش النيل والكورنيش الجديد ومقر حي جنوب المدينة وجراج الوحدة المحلية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة المواطنين وذلك تحت اشراف نواب رئيس المدينة محمود بهاء وعلاء الدين ممدوح.