شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى بعد خسارة الزمالك: «محتاج معجزة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة الزمالك من الترجي التونسي بهدف نظيف في المبارة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، مردفًا «كان نفسي أباركلهم بس شكل الزمالك قرب يودع البطولة»

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن منافس الزمالك لعب بشكل أفضل واستحق الفوز، لافتًا إلى أن الزمالك يملك فريقًا محترمًا ولكن هذا الجيل لم يؤد ما عليه.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، «كنت أتمنى نهنئ الزمالك ولكنه تعرض لهزيمة»، مضيفا «مش دول لاعبي الزمالك اللي كانوا بيلعبوا، معندهمش روح ولا تجانس، واللي بياخد فلوس المفروض يشتغل».

وأشار موسى إلى أن فرص الزمالك باتت صعبة أو مستحيلة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين، مؤكدا أن تأهل الزمالك يحتاج لمعجزة وهذا وارد في كرة القدم.

واختتم موسى: الزمالك لم يكن في أفضل حالاته اليوم ولم يكن الفريق الذي نعتاده ويلعب من أجل الفوز.