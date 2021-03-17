شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث تطوير القسم.. الحفناوي يجتمع مع أطباء الرمد بمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إجتماعآ موسعآ مع رئيس قسم الرمد بمستشفي السويس العام دكتورة امينه حسان والفريق الطبي بالقسم بحضور دكتور سامح شكري مدير عام الشؤون العلاجية ودكتور محمد صبري مدير مستشفي السويس العام.

وجاء ذلك لمناقشة تطوير القسم وتحسين مستوي الاداء والتأكيد على استمرار جميع العمليات التي بدئها القسم منذ شهر اكتوبر الماضى وتزويد القسم باحدث الاجهزه والعمل على توفير اجهزه اشعه وميكروسكوب حتي لاتتوقف العمليات بجانب تقديم الخدمات الطبية بما يتوافق مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى التي يتم تطبيقها، كما تم التشديد على الالتزام بالتواجد وتطوير الأداء الفني للأطباء، من خلال عقد دورات تدريبية مستمرة لتطوير وتعليم الاطباء المقيمين المهارات الخاصه بعمليات العيون عن طريق اساتذه الجامعات والمتعاقدين مع القسم لتطوير الاداء ورفع المستوى المهنى والكفاءه للقسم.