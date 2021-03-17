شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور إعلامي لـ«فتاة المترو»: «في الشغل بيقولوا محدش يكلمها لترفع عليه قضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت مريم، فتاة المترو، على واقعة التحرش التي تعرضت لها، قائلة: «صوتي واطي بسبب التوتر، وفي ناس بتضغط عليا، في ناس في الشغل معايا بتقول ما حدش يكلمها، ممكن ترفع عليه قضية».

وتابعت «مريم»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، انها ستتزوج في شهر فبراير العام المقبل بإذن الله، لافتة إلى أن الكثير من الأشخاص تواصل معها بعد هذه الواقعة لكي يساندها.

وأضافت: «أنا شايفة إنني ما عملتش حاجة غلط، وأي واحدة تشوف حاجة زي كده، المفروض تفضحه، عشان ما يعرفش يمشي في الشارع، خطيبي الوحيد هو اللي سندني، رغم الضغوطات اللي تعرضت لها».

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعاملت معها بشكل محترم للغاية، معقبة: «كل اللي اتعاملت معاهم في الداخلية كانوا بيطبطبوا عليا».