شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 72 يومًا..زوجة وائل الإبراشي تعلن تعافيه من كورونا وخروجه من المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي شريف عامر، إنه تواصل مع زوجة الإعلامي وائل الإبراشي بعد كثرة الأخبار عنه خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أنها أكدت له أنه خرج من المستشفى أمس بعد تعافيه من كورونا.

وأضاف «عامر»، خلال برنامجه «يحدث في مصر»، المذاع على «إم بي سي مصر»، إن «الإبراشي»، أصبح بصحة جيدة، وتعاف من فيروس كورونا، وغادر المستشفى بعد 72 يومًا من البقاء فيها إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن زوجة الإعلامي أكدت أنه الآن في صحة جيدة، وأنه حاليًا في فترة النقاهة.