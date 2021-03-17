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بعد 72 يومًا..زوجة وائل الإبراشي تعلن تعافيه من كورونا وخروجه من المستشفى

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بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 72 يومًا..زوجة وائل الإبراشي تعلن تعافيه من وخروجه من المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي شريف عامر، إنه تواصل مع زوجة الإعلامي وائل الإبراشي بعد كثرة الأخبار عنه خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أنها أكدت له أنه خرج من المستشفى أمس بعد تعافيه من كورونا.

وأضاف «عامر»، خلال برنامجه «يحدث في مصر»، المذاع على «إم بي سي مصر»، إن «الإبراشي»، أصبح بصحة جيدة، وتعاف من فيروس كورونا، وغادر المستشفى بعد 72 يومًا من البقاء فيها إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن زوجة الإعلامي أكدت أنه الآن في صحة جيدة، وأنه حاليًا في فترة النقاهة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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