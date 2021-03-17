شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها ما يلى:

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان واليمن الفصائل الفلسطينية بالقاهرة: تجريم من يتلقى تمويلا خارجيا بالانتخابات "القومى للطفولة" يحبط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا فى المنيا التعليم: إقرار الغش باستمارة امتحانات الثانوية العامة ليس بجديد ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين الرعاية الصحية: طب الأسرة يغطى 80% من احتياجات الفرد الرئيس السيسى يؤكد ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا فى مختلف المحافل مجلس الوزراء: زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بموازنة العام المالى 2021/2022.. صور وزير المالية: الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه وزيادة المرتبات تشمل المعلمين 15 محطة تلخص حياة البابا شنودة الثالث فى الذكرى التاسعة على رحيله غدا التضامن: آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية مع القانون الجديد 11 يناير 2022 التعليم تعلق على فيديو تعدى ولى أمر على معلمة بمدرسة: مرفوض وسنحقق فى الواقعة سوق الفوانيس.. كل ما تريد معرفته عن الأسعار والأشكال قبل حلول الشهر الكريم.. فيديو ياميش رمضان بأسعار زمان.. مبادرة "كلنا واحد" تستقبل الشهر الكريم مع أهالى السويس تعرف على موازنة المعاشات فى العام المالى الجديد بعد زيادة الـ 13%

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