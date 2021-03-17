رئيس قطاع الطب الوقائى: 22 ألفا و600 شخص حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن عودة المدارس والتجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسبب فى تزايد الإصابات بكورونا.

وكشف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن هناك 22 ألفا و600 شخص حصلوا على لقاح فيروس كورونا.

وأكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك توسع فى تطعيمات كورونا، وأن مصر ستستقبل جرعات جديدة من لقاح كورونا، ولذلك سيجرى توفير اللقاحات لأعداد كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى أن لقاحات كورونا أمنة، ومصر من أوائل الدول التى حصلت على لقاح كورونا من أجل تطعيم المواطنين.

وقدم الدكتور علاء عيد، الشكر لجميع المشاركين بالحملة على المجهود، فى ظل الظروف الحالية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عيد، إن المستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، ويجرى التطعيم بالفرق الطبية المدربة والمنتشرة فى جميع قرى ومدن الجمهورية، تضم فرقا ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة من شقة إلى شقة.