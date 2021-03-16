شكرا لقرائتكم خبر عن حمله تموينيه موسعه ببيلا في كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ أنه قرر تشكيل حملة تموينية بمركز بيلا تحت إشراف عبدالفتاح سالم مدير تموين بيلا وقد تمكنت الحملة من ضبط وتحرير

١/ تحرر محضر ج ا د ط ضد س ي ي صاحب محل فسيخ لمخالفته القرارات وتم ضبط ٥٠ خمسون كجم فسيخ مجهول المصدر وتم التحفظ عليه

٢/ تحرر محضر ج ا د ط ضد ذ ا م صاحب محل بيع لحوم مجمده لمخالفته القرارات وتم ضبط ١٠٠ ماىه كجم دواجن محهولة المصدر وتم التحفظ عليهم

٣/ تحرر محضر ج ا د ط ضد ا ف ع صاحب محل بيع أسماك مجمده لمخالفته للقرارات وتم ضبط ١٥ كجم محهولة المصدر

٤/ تحرر محضر ج ا د ط ضد ح ب ح ضد صاحب محل بيع لحوم مجمده لمخالفته للقرارات وتم ضبط ١٦ كجم صدور ووراك دواجن مجهوله المصدر

٥/ تحرر ٢ محضر ج ا د ط عدم ترخيص وعدم اعلان عن الاسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات