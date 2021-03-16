شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: فترة حضانة كورونا قد تمتد إلى 27 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، لشؤون الصحة الوقائية، إن فترة حضانة كورونا قد تمتد إلى 27 يومًا والشخص المصاب يمكنه أن ينقل العدوى لـ 5 آخرين، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطن أولوية أولى للدولة المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تذبذب في حالات كورونا ولقاحها حول العالم وهو ما يستدعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس، مضيفًا أن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا أفضل من دول كثيرة.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين أن التطعيم ضد كورونا عامل مساعد للحد من انتشار الفيروس، وليس حل نهائي، مضيفًا أن الحل الأكيد الذي ليس أمامنا سواه هو الالتزام بالإجراءات الوقائية.