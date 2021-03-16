شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تعلن تدريب 300 طفل من قرى قنا في برنامج لإعداد الممثل الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انتقال عروض مسرح المواجهة والتجوال إلى قرية المراشدة بمركز الوقف والتي تأتي ضمن استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية للوصول بالمنتج الابداعي إلى مختلف قري ونجوع محافظات مصر، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح .

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إن انتقال العروض المسرحية في القري والنجوع بداية للمشاركة في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجهورية لتطوير 1500 قرية.

وأكدت أن جميع قطاعات وزارة الثقافة تشارك بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والفكرية في جميع القرى المستهدفة، مشيرة إلى أهمية الدور الفعال لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني في نجاح العروض وتفاعل الآلاف من أبناء المحافظات معها والذي يعكس ثقة المواطن المصري في المنتج الابداعى الذي تقدمة الدولة للارتقاء بالسلوك ونشر الوعي والتنوير .

كما اعلنت وزيرة الثقافة تدريب 300 طفل من ابناء قري المحافظة في برنامج تنموي لاعداد الممثل الشامل من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال .

كما حرص محافظ قنا اللواء أشرف الداودي على تكريم ابطال العرض المسرحي ولاد البلد الذي قدم رسائل توعية تدعم روح الولاء والانتماء، مؤكدة أن العروض التي تم تقديمها لاقت استحسان كبيرا من مواطني محافظة قنا حيث حرص على حضورها اليوم بمسرح مكشوف بقرية المراشدة حوالي 600 مواطن، فيما شاهد عروضها بالأمس حوالي 365 مواطن بمسرح قصر ثقافة قنا، وسط تنفيذ حزمه من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية .

وأشاد بالإنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها وزارة الثقافة في قرى ونجوع المحافظة والتي تحمل رسائل ايجابية تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.