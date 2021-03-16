شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مارس.. فتح باب الترشح على منصب عميد كلية التربية النوعية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت جامعة بنها، فتح باب التقدم لعمادة كلية التربية النوعية، وذلك إبتداء من يوم السبت المقبل، ٢٠ مارس الجاري، وحتى الخميس ٢٥ من نفس الشهر، بمقر الجامعة طرف نيفين مصطفى بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، إن من يرغب في الترشح، يقدم أوراق ترشحه من خمس نسخ من أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

وأضاف، على من يريد التقدم مراعاة الشروط والإجراءات التالية، منها أن يكون المتقدم للترشح أستاذاً عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح ولا يقبل ترشح المعار أو المنتدب كلياً إلا بعد تسلمه عمله بالكلية أو المعهد، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه إعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، إضافة ألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، وأخيرا حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.

يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال اسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.