شكرا لقرائتكم خبر عن من «التربية والتعليم» إلى طلاب الثانوية العامة: «آخركم الخميس الجاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية لشهادة الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.

وحذرت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة من التأخير في التسجيل على موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة، ووجهت خطابًا لمديريات التعليم بالمحافظات، بضرورة التنبيه على المدارس بسرعة إنهاء تسجيل استمارات الطلاب الذين لم يسجلوا استماراتهم الإلكترونية حتى الآن حيث سيتم إغلاق موقع تسجيل الاستمارة يوم الخميس ولن يتسنى للطلاب التسجيل إلكترونيا بعد ذلك.

وطالبت الوزارة مديريات التعليم بالمحافظات بسرعة الانتهاء من كشوف أسماء المدارس التابعة للإدارات التابعة للمديريات، وحث الطلاب ومساعدتهم لاستكمال تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهم حتى يتسنى للوزارة حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتخصصاتهم.

وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه تم تعميم منشور الوزارة على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد امتحانين تجربيين لطلاب الثانوية العامة، إلكترونيا في شهري إبريل ويونيو المقبلين في المنازل دون درجات، تدريبًا لطلبة الثانوية العامة على التعامل مع شكل الامتحانات الجديدة، وطريقة التعامل على التابلت، خاصة أن امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تكون إلكترونية.

وتستعرض«المصرى اليوم» خطوات التسجيل وطباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2021، لإجراء الامتحانات على النحو التالي:

خطوات طباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2021 :

- الدخول على موقع الاستمارة من هنــــــا وكتابة البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب، الذي يبدأ بكود الطالب والضغط على دخول.

- إدخال كلمة السر الخاصة بالطالب، والذي يبدأ #Std، مع مراعاة ضرورة كتابة حرف الـS كابيتل، ثم كتابة رمز الشباك وتاريخ الميلاد.

- وتتمثل الخطوة التالية في فتح الاستمارة أمام الطالب لمراجعة البيانات.

- يتم الضغط على أيقونة طباعة، ثم اختيار تحويل الاستمارة لملف PDF، ومن ثم يحملها الطالب على الموبايل لطباعتها.

- طباعة الاستمارة 3 مرات، أول ورقة للاستمارة نفسها، والأخرى بها بطاقة تحقيق الشخصية، والثالثة إقرار دخول الامتحان.