شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان معرض المرأة الريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتور إيناس عبدالدايم واللواء أشرف الداودي محافظ قنا معرض منتجات المرأة الريفية، على هامش احتفالات محافظة قنا بيوم المرأة المصرية، ضمن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري «برايم» والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة المصرية والذي يضم العديد من المنتجات والمشغولات اليدوية والفنية والأغذية ومنتجات الألبان، وذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وحازم عمر نائب محافظ قنا وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشادت وزيرة الثقافه بمستوى الجودة التي تتمتع بها تلك المنتجات المميزة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على توفير آليات تسويقية لدعم تلك المنتجات المطلوبة عالميا من خلال إقامة المنافذ والمعارض المحلية والدولية.

يذكر أن مشروع «برايم» يهدف إلى دعم صغار المزارعين في الريف عن طريق تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة والإسهام في خفض معدلات الفقر بمناطق عمل المشروع من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات في النشاط الزراعي والصناعات القائمة عليه وزيادة دعم المرأة وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي وتوفير التمويل المالي اللازم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وزيرة الثقافة تفتتح معرض المرأة الريفية بقنا

وزيرة الثقافة تفتتح معرض المرأة الريفية بقنا

وزيرة الثقافة تفتتح معرض المرأة الريفية بقنا

وزيرة الثقافة تفتتح معرض المرأة الريفية بقنا

وزيرة الثقافة تفتتح معرض المرأة الريفية بقنا

وزيرة الثقافة تفتتح معرض المرأة الريفية بقنا