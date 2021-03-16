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منسق التأمين الصحي الشامل بالسويس تتفقد أعمال التسجيل بمجمع المحاكم

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتوره ساره أحمد ، منسق مشروع التأمين الصحي الشامل ، مدير إدارة الجوده بمديرية الصحة بالسويس، اليوم الثلاثاء ، بتفقد فرق التسجيل الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المتواجده بمجمع محاكم السويس ، وذلك لمتابعة أعمال التسجيل، وذلك برفقة مصطفى موسي عضو فريق الإعلام والتوعية الصحية.

وخلال الجولة تم شرح جميع المعلومات الخاصه بالتسجيل وبالمنظومة الجديده للفرق المتواجده ، لتيسير الرد على جميع الاستفسارات الوارده من المواطنين أثناء التسجيل .

ومن جانبها فقد دعت الدكتوره ساره أحمد ، كافة المواطنين بالسويس لسرعة التسجيل بالمنظومة، للإستفادة من الخدمات الطبية المقدمه من خلالها ، عند بدء التشغيل التجريبي ، موجهةً كل الشكر والتقدير الي المستشار رئيس محكمة السويس ولنقابة المحامين لتعاونهم وترحيبهما بفرق التسجيل .

جديراً للذكر بأن إدارة المشروع قد قامت بتوفير فريقين للتسجيل ، وذلك لتيسير التسجيل على السادة المحامين وموظفي المحكمه ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بتوجيه فرق التسجيل بالتأمين الصحى الشامل للمنشآت العامة لمساعدة الأهالى على التسجيل بالمنظومة الجديده .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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