شكرا لقرائتكم خبر عن منسق التأمين الصحي الشامل بالسويس تتفقد أعمال التسجيل بمجمع المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتوره ساره أحمد ، منسق مشروع التأمين الصحي الشامل ، مدير إدارة الجوده بمديرية الصحة بالسويس، اليوم الثلاثاء ، بتفقد فرق التسجيل الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المتواجده بمجمع محاكم السويس ، وذلك لمتابعة أعمال التسجيل، وذلك برفقة مصطفى موسي عضو فريق الإعلام والتوعية الصحية.

وخلال الجولة تم شرح جميع المعلومات الخاصه بالتسجيل وبالمنظومة الجديده للفرق المتواجده ، لتيسير الرد على جميع الاستفسارات الوارده من المواطنين أثناء التسجيل .

ومن جانبها فقد دعت الدكتوره ساره أحمد ، كافة المواطنين بالسويس لسرعة التسجيل بالمنظومة، للإستفادة من الخدمات الطبية المقدمه من خلالها ، عند بدء التشغيل التجريبي ، موجهةً كل الشكر والتقدير الي المستشار رئيس محكمة السويس ولنقابة المحامين لتعاونهم وترحيبهما بفرق التسجيل .

جديراً للذكر بأن إدارة المشروع قد قامت بتوفير فريقين للتسجيل ، وذلك لتيسير التسجيل على السادة المحامين وموظفي المحكمه ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بتوجيه فرق التسجيل بالتأمين الصحى الشامل للمنشآت العامة لمساعدة الأهالى على التسجيل بالمنظومة الجديده .