شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الملصق الإلكتروني على السيارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مدحت قريطم، قطاع وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الدولة تعمل على تحقيق الرفاهية للمواطن المصري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تسعى للحاق بركاب الدول المتقدمة وتعمل على تطوير آليات ضبط الطرق بعد التنمية في مشروعات الطرق.

وأوضح أن وقوف الضابط في الشارع مع الأمناء لضبط المخالفات لم يعد لائقًا، لافتًا إلى أن الملصق الإلكتروني سوف يسهل على المواطنين ويرسل لهم رسائل على الهاتف لتغيير خط السير حال وجود كثافات مرورية في الطريق الذي يسلكونه.

وأردف اللواء مدحت قريطم، قطاع وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن الملصق الإلكتروني سيكشف المخالفات سواء كانت تجاوز السرعة أو الانتقال من حارة إلى أخرى دون إشارة.

وأكد أن تركيب كاميرات لضبط من لا يرتدي حزام الأمان أو يتحدث من المحمول أثناء القيادة، كما أنه يسهم في سرعة عودة السيارات المبلغ بسرقتها، لافتا إلى أن الحوادث على الطرق انخفضت بعد تطويرها.

وناشد اللواء مدحت قريطم، المواطنين سرعة تركيب الملصق قبل انتهاء الموعد النهائي الذي حددته وزارة الداخلية في آخر مارس الحالي.