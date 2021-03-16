شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطوير شارع عبدالرحمن شكرى ومنطقة السيدة نفيسة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء عن استمرار العمل في رفع كفاءة وتطوير شارع عبدالرحمن شكرى بداية من مسجد أم القرى وحتى معسكر قوات الأمن بحى الضواحى، والانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية، حيث شهد الشارع إعادة رصف ورفع كفاءة وأعمال تجميل وزيادة معدلات الإضاءة باعتباره من الشوارع الحيوية بحى الضواحى.

كما استعرض المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بشوارع السيدة نفيسة وأكد المحافظ أنه جارى حاليا رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة بالضواحى، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مختلف المناطق السكنية بالضواحى والاكثر احتياجا لأعمال التطوير، وكانت محافظة بورسعيد قد وضعت خطة عمل بالتوازى للارتقاء بمناطق اللبانة وفاطمة الزهراء والسيدة خديجة والسيدة نفيسة، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في اقرب وقت.