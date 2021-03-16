شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن موعد فتح باب الترشح لعمادة كلية الحاسبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، فتح باب التقدم لعمادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بدءا من يوم السبت 20/03/2021 حتى يوم الخميس الموافق 25/03/2021 ، بمقر الجامعة طرف نيفين مصطفى بمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن من يرغب في الترشح عليه التقدم بأوراق ترشحه من خمس نسخ من أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به، مبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعًا من الموظف المختص.

وتابع البيان أنه على من يريد التقدم مراعاة الشروط والإجراءات التالية، وهي أن يكون المتقدم للترشح أستاذاً عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح ولا يقبل ترشح المعار أو المنتدب كلياً إلا بعد تسلم عمله بالكلية أو المعهد، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، إصافة ألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، وأخيرا حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.

يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة، وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.