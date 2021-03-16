شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيرة الثقافة» تشارك محافظ قنا الاحتفال بيوم «المرأة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا في الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريم نماذج من السيدات المبدعات من أبناء محافظة قنا في مختلف مجالات الحياة، وذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وحازم عمر نائب محافظ قنا ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذيه والنسائية وعضوات المجلس القومي للمرأة.

وزيرة الثقافة تشارك فى احتفالات المرأة المصرية

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في كلمتها إن المرأة الصعيدية وتحديدا المرأة القناوية تعد رمزا للكفاح على مر العصور فهن المبدعات في مختلف مجالات الحياة وشريكات في التنمية والبناء فلهن كل التحية والتقدير في هذه المناسبة التي تؤكد أن المرأة أيقونة النجاح ومصدر للحياة وركيزة اساسية في اعداد اجيال جديدة تحقق ازدهار الوطن وصنع المستقبل.

وزيرة الثقافة تشارك فى احتفالات المرأة المصرية

وأضافت ان المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا لا يوجد فيه سقف للأحلام بفضل الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤمن عن حق بقدرات المرأة ودورها في تنمية المجتمع.

وزيرة الثقافة تشارك فى احتفالات المرأة المصرية

كما أشادت عبدالدايم بالمنتجات والحرف والمشغولات اليدوية في معرض منتجات المرأة الريفية بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا.

وزيرة الثقافة تشارك فى احتفالات المرأة المصرية

من جانبه وجه محافظ قنا في كلمته التهنئة لسيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية مؤكدا أن المرأة المصرية حظيت بتمكين غير مسبوق في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث خصص العام 2017 عامًا للمرأة لما تمثله كنصف للمجتمع ومسؤولة عن تنشئة النصف الآخر وشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية وبناء مستقبل مصر الحديثة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والتي تهدف إلى ترسيخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية وضمان وصول الخدمات الأساسية لتحقيق حياة كريمة لها وتوفير فرص التعليم لها بكافة أشكاله وتوعيتها بكافة حقوقها السياسية والاجتماعية .

هذا وقد شهد الاحتفال تكريم عدد من النماذج النسائية القنائية المشرفة اللائي تقلدن عددًا من الوظائف القيادية في المجالين الحكومي والخدمي.

وعلى رأسهن الدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا والدكتورة سهير حمدي استاذ بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي ونجلاء باخوم رياض عضو مجلس النواب ومسؤول بمؤسسة النداء للتنمية والمهندسة ايمان محمد على وكيل وزارة الزراعة سابقا ومسؤول مشروع برايم وحسانية محسب رائدة في الأعمال التطوعيه لتنمية المجتمع والدكتورة سلمى القاضي عضو المكتب التنفيذي بمديرية الصحة ومدير جمعية اصدقاء المرضى وانتصار عليو إحدى القيادات النسائية.