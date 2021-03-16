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بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة الأجزاء الخطرة من عقار سوق شيديا بالإسكندرية (صور)

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ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة الأجزاء الخطرة من عقار سوق شيديا بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزال حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أجزاء خطرة وآيلة للسقوط من عقار سوق شيديا، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

كانت أجزاء من عقار مكون من 7 طوابق في سوق شيديا وسط الإسكندرية انهارت، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن تحطم 3 سيارات دون حدوث إصابات.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار المشار إليه يقع برقم 1 تقاطع شارعي وليد صبحي مع العقيد محمد توفيق بسوق شيديا.

وأضاف رئيس حي وسط أنه جرى إزالة كافة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي؛ وذلك حماية للأرواح والممتلكات.

بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية- صور
بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية- صور
بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية- صور
بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية- صور
بعد تحطم 3 سيارات.. إزالة أجزاء من عقار سوق شيديا بالإسكندرية- صور

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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