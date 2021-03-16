شكرا لقرائتكم خبر عن بدوي شحات نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشؤون التعليم والطلاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور بدوي شحات بدوي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشؤؤن التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات.
جدير بالذكر أن الدكتور بدوي شحات أستاذ الأنف والأذن والحنجرة واستشاري جراحات الأذن الميكروسكوبية وزراعة القوقعة الإلكترونية ومناظير الجيوب الأنفية، وعميد طب الأقصر السابق وقائم بعمل رئيس جامعة الأقصر السابق.
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