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مصدر أمنى ينفى شائعة الإخوان بإصابة 20شرطيا ومحتجزا بقسم ثان شبرا بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى، صحة ما تم نشره على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" زاعمة كذبا إصابة أكثر من 20 شخصا داخل قسم شرطة ثان شبرا بفيروس "" ما بين أفراد شرطة ومُحتجزين.

 

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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