شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى ينفى شائعة الإخوان بإصابة 20شرطيا ومحتجزا بقسم ثان شبرا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى، صحة ما تم نشره على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" زاعمة كذبا إصابة أكثر من 20 شخصا داخل قسم شرطة ثان شبرا بفيروس "كورونا" ما بين أفراد شرطة ومُحتجزين.