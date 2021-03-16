شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة، فى مختلف الأزمات والمنح، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها باقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية.

وتمثلت المساعدات فى شحنة ألبان علاجية للأطفال، والمقدمة من وزارة الصحة والسكان، إلى جمهورية جنوب السودان، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار جوبا الدولى، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتقديمها لدولة جنوب السودان.

من جانبهم، أعرب مسئولى الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية، وعلى ما تبذله من جهود مستمرة للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها شعب جنوب السودان الشقيق.

وفى سياق متصل، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض، محملتين بالمساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للاطفال مقدمة من وزارة الصحة المصرية، تمهيدا لنقلها لدولة اليمن، كما أعرب المسئولون من دولة اليمن عن كامل شكرهم للدعم المصرى، وعلى أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة اليمنى.

تأتى تلك المساعدات انطلاقا من الراوبط القومية وموقف مصر الثابت اتجاه أشقائها، والوقوف معهم فى مواجهة المحن والازمات.