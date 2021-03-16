"أفريقية النواب": تقرير برلماني لبحث مطالب نشر رسالة الإسلام الوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

أشاد النائب شريف جبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية باستعراض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للنشاط الديني والتوعوي في أفريقيا، مؤكدا بأن ما نراه من تأثير وخطوات للأوقاف في تنزانيا والسودان وموزمبيق يستحق الشكر والتقدير.

وأكد الشيخ أبوبكر موفد دولة بوركينا فاسو عضو الوفد الأفريقي المرافق لوزير الأوقاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بأن الرئيس عبد الناصر حرر القارة والآن يأتي الرئيس السيسي يمشي على أقدامه في دعم القارة ومحاربة الإرهاب.

وطالب أبوبكر الدولة المصرية في الاستثمار في الإسلام وفي الدعوة وعدم إعطاء المجال للتطرف والإرهاب الذي يدمر الإنسانية، مؤكدا بأن بعض القرى الأفريقية يموت منها المئات يوميا نتيجة الإرهاب؛ وإذا وقعنا نحن العلماء في أيدي الإرهاب سيذبحونا مثل الخراف.

وطالب أبوبكر بإقامة مراكز إسلامية مصرية في جميع دول القارة لنشر الإسلام الوسطى، مشيدا بما قدمه الرئيس السيسي، بتقديم الدعم لدولة بوركينا فاسو.

ورد النائب حاتم الجبلي أن الدور المصري في أفريقيا مهم جدا، ويوجد آليات ودور كبير في الغرب والشرق الأفريقي، وسنعمل على إعداد تقرير برلماني بالمطالب ونشر رسالة الإسلام الوسطى.