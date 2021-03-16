شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث مع رئيس سريلانكا تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من جوتابايا راجاباكسا، رئيس سريلانكا، تناول التباحث حول سبل دعم علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

وأكد السيسى ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا فى مختلف المحافل الدولية، لا سيما فى ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلًا عن اهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائى بين البلدين، خاصةً على المستوى الاقتصادى والاستثمارات المشتركة، وذلك فى ظل الجهود التنموية والاقتصادية التى تقوم بها مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

وأعرب الرئيس السريلانكى عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات متميزة، مؤكدًا على الاهتمام الذى توليه بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى جميع المجالات، وكذلك فى مختلف المحافل الدولية، خاصة فى ضوء الدور الرائد الذى تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى، ودورها المُقدر فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.

كما تناول الاتصال جهود تبادل الخبرات بين الجانبين فى مختلف المجالات، بما فيها مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب باعتباره من أهم التحديات التى تواجه البلدين، حيث تمت الإشادة بالجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب على المستويين الداخلى والإقليمى، ومواجهة الفكر والأيديولوجيات المتطرفة، إلى جانب دور الأزهر الشريف الرائد فى هذا الصدد باعتباره منارة العالم الإسلامى وممثل التعاليم الإسلامية الصحيحة.