شكرا لقرائتكم خبر عن الرهبان يطيبون جسد البابا شنودة بمزاره بدير الأنبا بيشوي في ذكراه التاسعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام نيافة الانبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء اليوم الثلاثاء، صلوات «العشية»، وتطييب جسد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، والذي دفن فيه حسب وصيته، وذلك بمناسبة ذكري رحيله التاسعةز

وشارك في التطييب عدد من الآباء الرهبان.

وتُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأربعاء، الذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117.

وتقيم الكنائس الأرثوذكسية، صباح غدًا القداسات الإلهية في مختلف الإيبارشيات في ربوع مصر، تزامنًا مع ذكرى رحيله التاسع في 17 مارس من كل عام .

قداسة البابا شنودة الثالث

الرهبان يطيبون جسد البابا شنودة بمزاره بدير الانبا بيشوي في ذكراه التاسعة

الرهبان يطيبون جسد البابا شنودة بمزاره بدير الانبا بيشوي في ذكراه التاسعة

الرهبان يطيبون جسد البابا شنودة بمزاره بدير الانبا بيشوي في ذكراه التاسعة