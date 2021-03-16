شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة واضطراب الملاحة..حالة الطقس من الأربعاء 17 مارس إلى الإثنين 22 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 17 مارس إلى الاثنين 22 مارس 2021 حيث جاءت كما يلي :

- حالة الطقس الاربعاء 17 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

اضطراب الملاحة البحرية : على البحر المتوسط وارتفاع الامواج من 3 الى 4 متر

- حالة الطقس الخميس 18 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء .

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 19 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس السبت 20 مارس 2021 :

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 إلى 8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار , بارد ليلا

على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

- حالة الطقس الأحد 21 مارس 2021 :

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 إلى 8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار , بارد ليلا

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ومدن الصعيد

- حالة الطقس الاثنين 22 مارس 2021 :

نشاط للرياح : على مناطق من السواحل الشمالية

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 إلى 8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار , بارد ليلا

- حالة الطقس من الاثنين 15 مارس 2021 إلى السبت 20 مارس2021