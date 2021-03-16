شكرا لقرائتكم خبر عن الدخول للموجة الثالثة لكورونا ممكن.. مستشار السيسي يعلن آخر تطورات الوضع الوبائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر انتهت من الموجة الأولى من فيروس كورونا، وانتهت أيضًا من الموجة الثانية، وما نشهده الآن هو تذبذب في أعداد الإصابات ما بين الارتفاع والانخفاض بنسب بسيطة.

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن احتمالية الدخول للموجة الثالثة أمر ممكن، وهناك ضرورة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لعدم الدخول إلى الموجة الجديدة، لأن هذه هي الوسيلة المضمونة للوقاية من الفيروس.

ولفت إلى أن أعداد الإصابات التي تعلن من قبل وزارة الصحة، هي الأعداد التي رصدت من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الحالات المصابة بكورونا تعالج في المنازل، وفي حال تدهور الحالات تذهب إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن كل لقاحات كورنا ما زالت في مرحلة التجارب، ولم تسجل بصورة نهائية، معقبًا: «جميع لقاحات كورونا الموجودة في العالم حصلت على ترخيص طوارئ».

وتابع «تاج الدين» أن جميع الشركات المنتجة للقاح كورونا تشترط للحصول على اللقاح التوقيع على عدم مسؤولية الشركة عن حدوث أي آثار جانبية، مشيرًا إلى أن هناك الملايين حول العالم حصلوا على لقاحات كورونا، ولكن مع التجارب قد تظهر بعض الأعراض الجانبية.

وأوضح أن ألمانيا أعلنت عن تعليق الحصول على اللقاحات، نظرًا لتأثيرها على الصفائح الدموية التي تؤثر على عملية تخصر الدم.