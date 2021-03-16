شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حلقة خاصة من «هذا الصباح» داخل معرض زهور الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحل «برنامج»هذا الصباح«على قناة النيل للأخبار غدا الاربعاء ضيفا على معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان بالجيزة وذلك في بث مباشر يستمر لساعتين من الثامنة صباحا وحتى العاشرة من داخل المعرض الأكبر والأقدم في العالم العربي.

حيث يجول البرنامج بين أروقة وفعاليات المعرض بالعديد من الفقرات منها فقرة حول «زهور ونباتات الزينة.. ثروة مصرية بامتياز» يستضيف خلالها الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والمشرف العام على معرض الزهور.

كما يتطرق في فقرة أخرى إلى «صادرات مصر الزراعية تتخطى الحدود وتغزو أسواق العالم» ليستعرض الطفرات التي تشهدها الزراعة المصرية في الوقت الراهن وكيف استطاعت الصادرات الزراعية المصرية أن تتخطى الحدود وتغزو أسواق العالم خاصة في ظل أزمة كورونا ويستضيف فيها كل من الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي والدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات في الاغذية.

وعن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في التوسع الأفقي باعتباره أحد أهم الملفات للإستفادة بكفاءة من الموارد المائية والارضية يتحدث الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

ويخصص البرنامج كذلك فقرات مع عدد من العارضين حيث يضم المعرض أكثر من 238 عارض يعرضون أكثر من 12 ألف صنف مختلف من الزهور والنباتات.