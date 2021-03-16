شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 1147 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ،واشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من استخراج 1147بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومى، اليوم الثلاثاء ،ل313 سيدة بقرى شنو، المنشية، الحمراوي، امية، ابو طبل، دفرية ورزقه الشناوي التابعين لمركز كفر الشيخ ،ليصبح إجمالي ما استخراجه 1147 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات ،وذلك في إطار مشروع «بطاقتك حقوقك» الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

استخراج ١١٤٧ بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات

وعلى جانب عقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والمركز الإعلامي بالمحافظة ندوة بعنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة...... والصحة الانجابية»، بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، بمناسبة الاحتفال بيوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي ،وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات اللازمة.

استخراج ١١٤٧ بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات

وقالت الدكتورة شاكر ،مقرر الفرع ،إنها تقدم التهنئة للدكتورة مايا مرسي ،رئيس المجلس القومي للمرأة ولكل سيدات مصر العظيمات بمناسبة يوم المرأة المصرية وأنها تقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي المرأة المصرية اهتماما بالغا وفرصاً عظيمة.

استخراج ١١٤٧ بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات

جاء ذلك بحضور فريدة المزين ،وماجدة عمر ،وسعيدة كامل، والدكتورة هالة نصر ،عضوات الفرع، وعدد من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة.

استخراج ١١٤٧ بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات

الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954

وتناول الدكتور رشدي العدوي ،أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة بجامعة التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهميته في خطة التنمية التي تتبناها الدولة، كما تناولت الدكتورة ناجا عاطف، مدير عام تنظيم الاسرة، والصحة الإنجابية للمرأة ،وأهمية تنظيم الأسرة وآثاره الإيجابية على المرأة والمجتمع .