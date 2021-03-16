شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: الشمول الصحي العالمي يجب أن يغطي الإجراءات الوقائية والعلاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقداليوم قطاع الشؤون الاجتماعية التابعة لجامعة الدول العربية ندوة «اليوم العربى لحقوق الانسان» بعنوان الحق في الصحة -أفضل الممارسات -أبرز التحديات- الافاق المستقبلية، بحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس القطاع والوزير المفوض سعيد الحاضى مدير ادارة الصحة والمساعدات الانسانية وممثلين للبلاد العربية.

ووجهت الامانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الاسبق ليكون ضيف الشرف لهذه الندوة.

وقد تحدث العدوي عن الحق في رعاية صحية فاعلة والدروس والمفاهيم الجديدة المستفادة من جائحة كورونا والى ضرورة توافر خدمات الرعاية الصحية دون ادنى تفرقة وعدم التمييز في الحق في الصحة.

كما تطرق العدوي الحديث إلى التطور التي تشهده الرعاية الصحية في المجال التكنولوجى في الاجهزة والمعامل مما ساهم بقوة في دقة التشخيص ومن ثم العلاج وكذلك ميلاد تخصص جديد هو اقتصاديات الصحة والتي نشأمن خلال فكرة تطبيق مباديء علم الاقتصاد على خدمات الرعاية الصحية وارتبط بتنمية الموارد وحسن استخدامها لصالح المجتمع.

واضاف أن جائحة كوفيد ١٩ وتأثيرها المباشر للبيئة المحيطة بالانسان ليس فقط على صحته بشكل فردى وانما على العالم بالكامل واوضح الدروس المستفادة والتى من اهمها الشمول الصحى على مستوى العالم الذي يجب ان يغطى ليس فقط اللقاحات ولكن جميع البحوث والاجراءات الوقائية والعلاجية وكذلك البيئة بكل مكوناتها حيث انها مؤثر اساسى في الحالة الصحيةولم تعد شيئا محليا بل عالميا.

واوضح اننا يجب ان نعمل سويا على ايجاد وتفعيل النظام الصحى الذي يحقق تجاوز تبعاتها ومنع تكرارها وان توفير العلاج المناسب أو الوقاية الفعالة هو ضرورة لكل الشعوب