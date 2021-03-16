شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل تخريج الدفعة الـ7 لـ«طب قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى حفل تخرج الدفعة السابعة من كلية الطب بقنا بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا

حفل تخرج الدفعة السابعه بطب قنا

حفل تخرج الدفعة السابعه بطب قنا

أعرب غرباوى عن سعادته بتخريج الدفعة السابعة مؤكداً أنها تعد مجهوداً من مجهودات الجامعة في خدمة الوطن مؤكدا أن الحصول على الشهادة ليست نهاية المرحلة في دولة حديثة تهتم بتطوير منتجها بالخبرات والتدريب، كما أشار إلى أن الدولة استثمرت في عقول خريجيها بالتمويل والتأهيل والإعداد، ولذا فهى تنتظر المردود بخدمة الوطن وتقديم كل نقطة عرق من أجل إعلاء شأنه .

حفل تخرج الدفعة السابعه بطب قنا

وأضاف أن ما تلقاه خريج كلية الطب في قاعات الدرس جدير بأن يعد طبيباً ناجحاً وهذا دور الجامعة التي تؤهل المواطن الصالح المنتمى، ودعا خريجى الدفعة السابعة في ظل وجود جائحة كورونا إلى العمل المنضبط وعدم التخاذل والوقوف في الصف الأول، ووجه رئيس الجامعة تحيته إلى أسر الطلاب التي لها الدور الأكبر في المثابرة والدعم النفسى والمادى .

حفل تخرج الدفعة السابعه بطب قنا

وقدم الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا التهنئة لخريجى الدفعة السابعة من كلية طب قنا مشيداً بتحملهم المسئولية في ظروف جائحة كورونا وتقدمهم للصفوف الأولى وقدرتهم على العمل في ظل هذه الظروف، وحث عميد الكلية الخريجين بالعمل على خدمة المرضى ورعايتهم مقدما شكره إلى أولياء أمورهم الذين قدموا كل ما لديهم من أجل أبناءهم .

حفل تخرج الدفعة السابعه بطب قنا

وقام الدكتور أيمن سعد زكى ممثلاً عن نقابة الأطباء بقنا بترديد قسم الولاء على خريجى الدفعة السابعة البالغ عددهم 122 طبيباً

وفى نهاية الحفل قام رئيس الجامعة بتقديم دروع التميز وشهادات التقدير لخريجى الدفعة السابعة. كما قدم الخريجون دروع مهداه للدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة

شهد حفل تخريج الدفعة السابعة عمداء كليات الجامعة ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والسيد عادل الأفيونى أمين عام الجامعة وعدد كبير من طلاب كلية الطب وأولياء أمور خريجى الدفعة السابعة .