شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اصابات بكورونا في بنها.. و7 مدن تسجل «صفر إصابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل للإصابة، فيما سجلت 7 مدن ومراكز أخرى «صفر إصابة» هي العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر، وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13689 حالة

وقالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبل اليوم 11 حالة اشتباه إصابة، مضيفة أنه تم صرف العلاج لـ5 حالات منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت «خليفة» أن المستشفى محتجز به حاليا 35 حالة منهم 16 حالة بالعناية المركزة و19 آخرين بالقسم الداخلي

وأوضحت أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج وأن المستشفى لاتعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.