شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من شعبة المستوردين للمواطنين بعد زيادة الرواتب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إنه يتم رصد كل التجاوزات في الأسعار وكذلك الكميات المتوفرة أو التي تشهد عجزا في السلع الأساسية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد بالأسواق أي زيادة في أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة المرتبات التي سوف يستفيد منها المصريين في شهر يوليو المقبل، «مش هتيجي باليمين وتروح بالشمال».

واختتم أن السوق مكتمل من حيث السلع الأساسية ولا يوجد نقص فيها.