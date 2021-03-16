شكرا لقرائتكم خبر عن المصيلحي يكشف سبب تأخر إضافة المواليد على بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ عام 2005 لم يصدر أي قرار بإضافة المواليد لبطاقات التموين، كاشفا أن القرار كان على وشك الصدور قبيل جائحة فيروس كورونا، لكن الأزمة تسببت في تعطيله بسبب آثارها السلبية ووجود أزمة مالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين.

وكشف وزير التموين عن إصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، ورقيقة الحال، مثل الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتى لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة على البطاقات لهذه الفئات حتى 4 أفراد فقط.

من جانبها، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ومقدمة طلب الإحاطة، أنه يجب حل مشكلة الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، حتى لا يتسبب ذلك في ضرر للناس.

وعقَّب وزير التموين بالتأكيد على أن أي حالات تم حذفها وهي مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخرى ما دامت تستحق.