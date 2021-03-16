شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون مع «التنسيق الحضاري» لتطوير محيط السيد البدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك لتطوير وتجميل منطقة السيد البدوي بمدينة طنطا والمسارات المؤدية إليه باعتباره أحد المشاريع القومية.

وصرح محافظ الغربية أن البروتوكول يهدف لإنهاء حالة العشوائية المحيطة بمنطقة مسجد السيد البدوي سواء من الباعة الجائلين أو المتعدين على حرم الطريق، وكذلك تأهيل المنطقة لاستقبال الزيارات السياحية المحلية والدولية وظهرها بالمظهر الحضاري المناسب لمسجد السيد البدوي كأثر تاريخي بالمحافظة، حيث سيتم توحيد عرض الأرصفة واسترداد الحقوق الأصلية، عمل ممشى حضاري لتوفير مسار مناسب لحركة الزائرين، عمل منافذ بيع حضارية لتلبية احتياجات الزائرين، عمل منظومة إضاءة ديكورية ومراقبة بالكاميرات، رصف الطريق بالبازالات، دهان واجهات العمارات المطلة على الميدان وتوحيد نموذج مظلة معدنية على جميع واجهات المحال التجارية.

يذكر أن محافظة الغربية قد انتهت من تطوير ميدان المحطة بنسبة ١٠٠٪ ومن المتوقع الانتهاء من محيط مسجد السيد البدوي نهاية الشهر المقبل.