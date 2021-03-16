شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة»: استكمال 266 مشروعًا ضمن «حياة كريمة».. وتوصيل شبكة الاتصالات بالقرى المستهدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى، الذي يأتى في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشؤون المتابعة.

وقال مدبولى إن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال موازنة العام المالى الجديد 2021 /2022، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى من بينها مشروع تطوير القرى المصرية.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسية للاستثمارات المخصصة لتنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، مشيرة إلى أنها موجهة لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارى إقامتها، إلى جانب الدخول في مشروعات جديدة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإنه من المستهدف استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات، إلى جانب تنفيذ مستشفيات جديدة، ووحدات رعاية أساسية، وذلك بمختلف المدن والقرى المستهدفة في إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

وأضافت الوزيرة أن المشروعات تتضمن استكمال تنفيذ نحو 266 مشروعًا جارٍ تنفيذها في هذا القطاع، إلى جانب توصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة.

وفى سياق آخر، واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته باللجان النوعية بمجلس النواب، من خلال عقد اجتماعين متتاليين: الأول حضره، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء أنه يأتى بالمصادفة مع توقيت مهم، حيث عرضت الحكومة، الثلاثاء، على الرئيس عبدالفتاح السيسى، الموازنة العامة للعام المقبل، والتى وصفها بأنها خطة طموحة تستهدف الحكومة من خلالها استمرار زيادة الإنفاق الحكومى، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستثمارات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم، مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق المعادلة شديدة الصعوبة، والتى تتمثل في مراعاة تحقيق هذه الأبعاد عند إعداد الموازنة، مع الحفاظ على نسب الدين العام مستقرة قدر الإمكان، والعمل على خفضها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهنا جميعا بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، بل وتحقيق فائض أولى، وهى الجهود التي أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية.

والاجتماع الثانى كان بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن».

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة فيما يخص جميع مشروعات القوانين المُقرر مناقشتها، وكذا أهمية التنسيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس، من أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاهتمام الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة التنسيق مع اللجان النوعية بالمجلس بشأن التشريعات المختلفة، مٌشيرا إلى أهمية التوافق بشأن أولويات مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها.