شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: الأسواق تعاني من الركود.. ولا يوجد زيادة محتملة للأسعار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التحية على الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قرارات رفع رواتب العاملين في الدولة ورفع المعاشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن السنوات الأخيرة شهدت استقرار في عملية صرف العملات كما ساهمت الدولة بتوفير السلع بمختلف أنواعها في السواق مما يحارب أي محالات لزيادة الأسعار.

وتابع أنه لن تحدث زيادات في الأسعار وأن الغرف التجارية تتجاوب مع الدولة حتى يشعر المواطن أن الزيادة في المرتبات سيشعر بها المواطن .

وأوضح أن الأسواق تعاني في الأساس من الركود وتم مد الأوكازيون الشتوي بسبب الركود ولا يوجد ما يبرر أي ارتفاع في الأسعار حاليا.