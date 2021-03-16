شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للطفولة" يحبط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، عن نجاحه فى إحباط محاولة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، بإحدى قرى مركز ملوى بمحافظة المنيا، وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) تلقى بلاغًا أمس الإثنين يفيد بعزم والدة الطفلة وخالها إتمام زواجها رغمًا عنها ودون رغبة والدها، وكان من المقرر إتمام هذه الزيجة يوم الخميس المقبل الموافق 18 مارس الجارى.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطى، فى بيان اليوم، إلى استجابة المجلس القومى للأمومة والطفولة للبلاغ على الفور، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الزيجة وإنقاذ الطفلة وتقديم يد العون لها، لافتة إلى أنه تم توجيه أخصائى اجتماعى بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة للوقوف على الواقعة ومقابلة والدة الطفلة وخالها وتقديم جلسة إرشاد أسرى لهما وإقناعهم بأضرار زواج الأطفال.

وأضافت أنه قد وقع أهل الطفلة على إقرار بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية، وذلك طبقًا للمادة 80 فى الدستور والمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى شأن حالات تعريض الطفل للخطر، والمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 فى شأن عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ولفتت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أنه فى مثل هذه الوقائع تتم المتابعة الدورية للحالة للتأكد من عدم إتمام الزيجة فى وقت لاحق مع تقديم الدعم والمشورة للأهل والأطفال لضمان حمايتهم وسلامتهم، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع تعد انتهاكًا لحقوق الطفل وأن زواج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية يعرضها للعديد من المخاطر الصحية أثناء الحمل والولادة، كما أنها لم تكن بالنضج الكافى لاختيار شريك الحياة، بالإضافة إلى أن زواج الأطفال يحرم الفتاة من استكمال تعليمها وبالتالى زيادة معدل انتشار الأمية، مشددة على أن المجلس لا يألوا جهدًا فى اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف، ومنها حالات زواج الأطفال، مؤكدة أن المجلس سيقف دائماً ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتى تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.

وناشدت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الإسراع فى الإبلاغ عن كافة أشكال العنف والإساءة التى يتعرض لها الأطفال، مؤكدة على سرية بيانات المبلغين حرصًا على سلامتهم وللتشجيع على ثقافة الإبلاغ، وذلك من خلال آليات المجلس القومى للطفولة والأمومة، وهى خط نجدة الطفل (16000) والذى يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق "الواتس آب" على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".