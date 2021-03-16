شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى ينتصر للعدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "بعد قرارات زيادة الرواتب والمعاشات ودعم التمويل العقارى.. الرئيس السيسى ينتصر للعدالة الاجتماعية.. وزير المالية: الأجور ترتفع بالموازنة الجديدة لـ 361 مليار جنيه بزيادة 37 مليار جنيه والتطبيق يوليو المقبل.. الزيادة تشمل 1.4 مليون معلم.. و18 مليار جنيه تكلفة العلاوتين والحافز الإضافى 26 مليار جنيه.. «النواب » يوجه التحية للرئيس بعد هداياه لمحدودى الدخل.. نواب شمال سيناء: الدولة قضت على الإرهاب والمحافظة مقبلة على تعمير كبير.. و «التأمينات »: المعاشات ارتفعت من 86.5 مليار عام 2014 إلى 282 مليار جنيه فى 2021.. 10.5 مليون مستفيد والصرف أول يوليو.

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