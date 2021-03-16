شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إضافة المواليد توقف بسبب كورونا وقرار استثنائى للفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ عام 2005 لم يصدر أى قرار بإضافة المواليد لبطاقات التموين، كاشفا أن القرار كان علي وشك الصدور قبيل جائحة فيروس كورونا، لكن الأزمة تسببت في تعطيله بسبب آثارها السلبية ووجود أزمة مالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين.

وكشف وزير التموين، عن إصدار قرار استثنائى، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، ورقيقة الحال، مثل الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتي لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتي 4 أفراد فقط.

من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ومقدمة طلب الإحاطة، أنه يجب حل مشكلة الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، حتي لا يتسبب ذلك في ضرر للناس.

وعقب وزير التموين، بالتأكيد علي أن أي حالات تم حذفها وهي مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخرى طالما تستحق.