شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا الاتحاد الأوروبى وإسبانيا يزوران مشروعات أغاخان ويبديان إعجابهما بحديقة الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام سفيرا الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كريستيان برجر، وإسبانيا، رامون جيل سيزار، اليوم الثلاثاء، بزيارة مشروعات شركة اغاخان للخدمات الثقافية، التى يشارك الاتحاد الأوروبى فى تمويل جزء منها.

وكان فى استقبال السفيران، شريف العريان، المدير التنفيذى لشركة أغاخان للخدمات الثقافية فى مصر، الذى قدم شرحاً تفصيليا لمشروعات الشركة.

وأبدى سفيرا الاتحاد الأوروبى وإسبانيا إعجابهما الشديد بحديقة الأزهر ومشروع دعم الحرف اليدوية بالدرب الأحمر، وكذلك أعمال الترميم الجارية بمسجد الماريدانى، التى يمول منها جزء كبير عن طريق الاتحاد الأوروبى.











