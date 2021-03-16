شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية يحتفل باليوم العربى لحقوق الإنسان بمشاركة وزير الصحة الأسبق عادل عدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة الحق فى الصحة- التابع لجامعة الدول العربية ندوة اليوم العربى لحقوق الإنسان بعنوان الحق فى الصحة -أفضل الممارسات - أبرز التحديات- الآفاق المستقبلية بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس القطاع والوزير المفوض سعيد الحاضى مدير إدارة الصحة والمساعدات الانسانية وممثلين للبلاد العربية.

ووجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الاستاذ الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق ليكون ضيف الشرف لهذه الندوة، وتحدث عن الحق فى رعاية صحية فاعلة والدروس والمفاهيم الجديدة المستفادة من جائحة كورونا وإلى ضرورة توافر خدمات الرعاية الصحية دون أدنى تفرقة وعدم التمييز فى الحق فى الصحة.

كما تطرق الحديث إلى التطور التى تشهده الرعاية الصحية فى المجال التكنولوجى فى الأجهزة والمعامل مما ساهم بقوة فى دقة التشخيص، ومن ثم العلاج وكذلك ميلاد تخصص جديد هو اقتصاديات الصحة والذى نشأ من خلال فكرة تطبيق مبادئ علم الاقتصاد على خدمات الرعاية الصحية وارتبط بتنمية الموارد وحسن استخدامها لصالح المجتمع.

وتحدث عدوى عن جائحة كوفيد 19 وتأثيرها المباشر للبيئة المحيطة بالإنسان ليس فقط على صحته بشكل فردى، وإنما على العالم بالكامل وأوضح الدروس المستفادة التى من أهمها الشمول الصحى على مستوى العالم الذى يجب أن يغطى ليس فقط اللقاحات ولكن جميع البحوث والإجراءات الوقائية والعلاجية، وكذلك البيئة بكل مكوناتها، حيث ‘نها مؤثر أساسى فى الحالة الصحية، ولم تعد شيئا محليا بل عالميا.

وأخيرا أوضح عدوى أننا يجب أن نعمل سويا على إيجاد وتفعيل النظام الصحى الذى يحقق تجاوز تبعاتها ومنع تكرارها، وأن توفير العلاج المناسب أو الوقاية الفعالة ضرورة لكل الشعوب.