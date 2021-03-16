منها بابجي.. "اتصالات النواب" تناقش حظر الألعاب الإلكترونية العنيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، مشكلة الألعاب والتطبيقات الخطرة على الشباب من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائبة سوسن حسني حافظ، والذي طالبت فيه بحظر الألعاب الإلكترونية العنيفة مثل بابجي وما شابة، وذلك بحضور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية.

وقالت البرلمانية، إن هذه الألعاب لها تأثير مباشر على حياة الأطفال وتؤثر بالسلب على الصحة العامة وعلى المستوى الفكري للأطفال وأحد أسباب العنف عند الأطفال والتي ستؤدي إلى تدمير الأجيال الحالية والقادمة فكريًا وعلميًا.

وأكدت سوسن حسني حافظ، أن هذه الألعاب تعتبر من الحرب الإلكترونية أو حروب الجيل الرابع التي دفع بها الغرب إلى دول المنطقة كنوع من أنواع الحرب الناعمة للقضاء على الأطفال فكريًا وعلميًا وخلق جيل يفتقد إلى الثقافة والعلم والفكر.

وقال السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية، إن الجهاز مختص بالشبكات وتوفير الإنترنت، وهناك لجنة في الدولة مسؤولة عن المحتوى، وإذا صدر من الجهات المختصة قرار يتعلق بغلق مواقع او لعبة، فإنه يصل للجهاز القومي والتي تخاطب بدورها المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات كلما أمكن فنيا.