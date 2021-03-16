"رياضة النواب" توصي بحصر القرى المحرومة من مراكز الشباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، مسئولي وزارة الشباب،بوضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الإنشاءات المتأخرة، في مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة وطرح وإسناد ملاعب مراكز الشباب (ايشادات - دروة - قلندول - البياضة - الاشمونين - الإدارة)، وسرعة وإسناد وطرح المبنى الإدارى والملعب (بني روح - البراجيل - المغالقة - اتقا - ديروط أم نخلة).

وأضاف حسين، خلال اجتماع اللجنة أن لجنة الشباب تنتظر خريطة متكاملة بالأماكن التي لا يوجد بها مراكز شباب، وذلك للعمل على توفير مراكز لها، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتًا إلى أن مراكز الشباب ضمن الخدمات الأساسية الواجب توافرها في الريف مثل الوحدات الصحية والمدارس وغيرها من الخدمات.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ستساهم في تطوير القرى والعمل على تفجير طاقات الشباب من خلال وجود مراكز شباب متطورة تساعدهم في ممارسة الأنشطة الرياضية.

وقال حسين، إن قرى الريف المصري لا تجد فيها حركة بعد الساعة السادسة مساءا، ولكن مع وجود مراكز شباب مطورة ستدب الحياة فيها متابعا: "الشباب لا يجدون إلا المقاهي لقضاء وقت الفراغ فيها".

وأوضح أن اللجنة طالبت بخريطة متكاملة للقرى المحرومة للمطالبة بتوفير موازنة لإنشاء مراكز شباب بها.

يذكر ان لجنة الشباب والرياضة ناقشت طلب الاحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لإقامة وإنشاء سور مركز شباب مغاغة محافظة المنيا.

كما ناقشت طلب الاحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تكرار توقف أعمال بمراكز شباب (العامرية - فلسطين – برج العرب القديم – بهيج) وعدم البدء بأعمال التطوير بمركز شباب الجزائر بمحافظة الإسكندرية.