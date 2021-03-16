شكرا لقرائتكم خبر عن للاحتفال بالعيد الـ8.. رئيس جامعة السادات يستقبل محافظ المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات بمكتبه، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وذلك في ضوء احتفال جامعة مدينة السادات بالعيد السنوي الثامن.

وأكد رئيس جامعة السادات على مدى التعاون الدائم والمشترك بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية الدور الرائد والمميز لجامعة مدينة السادات باعتبارها شريك أساسي في خطط التنمية بنطاق المحافظة، فضلاً عن دورها المجتمعي لتنمية المجتمع وإعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.

هذا وقد تبادل محافظ المنوفية ورئيس جامعة مدينة السادات الدروع تزامناً بالاحتفال بعيد الجامعة.