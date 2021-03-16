شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة فوسفات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماعََ مع وفد شركة فوسفات مصر الذي يزور المحافظة لبحث ودراسة مشروع إعادة إستغلال مياه الصرف الصحي المعالج لإستخدامها في العمليات الصناعية بمجمع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاءه بمنطقة أبوطرطور، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

محافظ الوادى الجديد يلتقى شركة فوسفات مصر

وأكد المحافظ خلال الإجتماع على أن مشروع فوسفات مصر، يلقي دعم كبير من القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وإتاحة العديد من فرص العمل لأبنائها، مؤكداََ أن مشروع إعادة إستغلال مياه الصرف الصحي المعالج تأتي في إطار خطة المحافظة للتنمية المستدامة ودعم الحفاظ على المخزون الجوفي في ظل التوسع الزراعي والصناعي الذي تشهده المحافظة